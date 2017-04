Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan kanavan liikenne alkaa viikonloppuna Saimaan kanava avataan liikenteelle perjantaiaamuna Mustolan satamaan asti. Lauantaina liikenne avataan myös Mälkiän sululla, ja ensimmäiset rahtialukset kulkeva kanavan läpi viikonlopun aikana. Ensimmäisenä kanavaa ylös tulee jäänmurtaja Meteor, kertoo yksikön päällikkö Tero Sikiö Liikennevirastosta. Hänen mukaansa kanavalla on vähän jäätä, mutta murtajaa tarvitaan Saimaalla. Siellä on avattu väylä vasta Lappeenrannasta Varkauteen. Kanava on liikennöitävissä Mustolaan asti perjantaina kello 6. Perjantaina tulee Sikiön mukaan myös yksi yksi erikoiskuljetus Mustolaan asti. Mälkiän sulun alaportit on talven aikana uusittu, ja uudet portit saadaan käyttöön loppuviikon koekäyttöjen jälkeen. Liikenne avataan Mälkiällä lauantaina kello 12. Saimaan kanavan alaporttien uusiminen jatkuu taas ensi talvena. Viimeiset portit asennetaan keväällä 2019. Alaporttien uusiminen kuuluu liikenneväylien korjausvelkaohjelmaan. Alusten liikkumista Saimaalla ja kanavalla voit seurata Etelä-Saimaan verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

