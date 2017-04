Uutinen

Etelä-Saimaa: Rikostutkinnan tulokset paranivat Kaakkois-Suomessa — reilu 60 prosenttia rikoksista selviää Kaakkois-Suomen poliisi onnistui tammi—maaliskuussa parantamaan rikosten selvitysprosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kaikista rikoslakirikoksista selvisi 61,9 prosenttia. Viime vuonna luku oli 54,4 prosenttia. Omaisuusrikoksista selvitettiin 50,9 prosenttia ja väkivaltarikoksista 82,3 prosenttia. Erityisesti pimeinä tulleiden rikosten selvitysaste on noussut. Tällä tarkoitetaan rikoksia, joiden tekijä ei rikosilmoituksen tekohetkellä ole tiedossa. Pimeinä tulleiden rikosten selvitysprosentti oli tammi—maaliskuussa 28,6 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana se oli 20,4 prosenttia. — Rikosten selvitystaso on noussut lähinnä omaisuusrikoksissa. Omaisuusrikosten määrä viime vuoteen verrattuna on tosin myös laskenut 26 prosenttia, mikä osaltaan selittää selvitystason nousua. Väkivaltarikosten määrä on hieman lisääntynyt ja niiden keskimääräinen tutkinta-aika on kasvanut, kertoo rikosylikomisario Juha Junkkari tiedotteessa. Lue koko uutinen:

