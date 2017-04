Uutinen

Etelä-Saimaa: Parikkalassa testataan koululaisten luontotuntemusta vapun jälkeen Parikkalassa järjestettävään luontovisaan on ilmoittautunut 180 peruskoululaista Karjalasta ja Savosta. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi luontovisaan on lisätty kasveja ja lintuja. — Kumpiakin on nyt sata kappaletta tunnistettavaksi. Mukaan ilmoittautuville kouluille on lähetetty harjoittelumateriaaliksi usb-tikulla tietokoneohjelma, joka sisältää testissä olevat lajit, kertoo Parikkalan kunnan yritysneuvoja Taina Tolkki. Luontovisassa on kolme sarjaa ja niissä visaillaan kahden hengen joukkuein. Jokaisen sarjan kolme parasta joukkuetta palkitaan. Viime vuonna ensimmäistä kertaa kunnan ulkopuolisille oppilaille järjestettyyn lintujen ja kasvien tunnistuskisaan osallistui 157 visailijaa 23 koulusta. Tapahtuma oli onnistunut säänkin suhteen. Savonlinnan normaalikoulun oppilaat Maisa Ikonen ja Valma Karttunen nappasivat yläkoululaisten sarjassa maksimipisteet (70). Luontovisan ovat kehittäneet eläkkeellä olevat opettajat Eija ja Jouko Tykkyläinen Parikkalasta. Luontotuntemusta testattiin pari vuotta Kirjolan koulussa ja sitä laajennettiin viime vuonna isommalle joukolle. Kisan tavoitteena on innostaa koululaisia opiskelemaan lintu - ja kasvilajeja. Lue koko uutinen:

