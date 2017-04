Uutinen

Etelä-Saimaa: Ovakon tilausmäärät kasvussa — markkinoiden piristymisen uskotaan lisäävän myyntiä jatkossakin Teräsyhtiö Ovakon tilausvirta on kasvanut yli kolmanneksella edellisvuoden lukemista. Tuotantomäärien lisäys on kasvattanut myös liikevaihtoa, joka piristyi reilulla 30 miljoonalla eurolla vuoden 2016 tammi—maaliskuuhun verrattuna. Kaikkiaan alkuvuoden liikevaihto yhtiöllä oli 233 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 201 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi yhtiön juuri julkaisemasta osavuosikatsauksesta. Ensimmäinen neljännes on tuonut parannusta myös liiketulokseen, joka ennen poistoja ja uudelleenjärjestelykustannuksia nousi 32 miljoonaan euroon edellisvuoden 18 miljoonasta eurosta. Kustannuksia karsiva uudelleenjärjestelyohjelma etenee etuajassa ja on tuottanut vuosineljänneksen aikana säästöjä kuusi miljoonaa euroa. Operatiivisen toiminnan kassavirta oli sen sijaan alkuvuonna negatiivinen ja jäi kolme miljoonaa euroa miinukselle. Edellisvuonna vastaava kassavirta oli kaksi miljoonaa euroa plussan puolella. Ovakon konsernijohtajan Marcus Hedblomin mukaan vuosi on alkanut vahvasti. — Ovakon kaupallista fokusta terävöitettiin hyvin tuloksin, saimme uusia asiakkaita ja uutta liiketoimintaa. Ylipäänsä vahvistunut kysyntä piristi markkinoita kautta linjan, Hedblom sanoo yhtiön tiedotteessa. Vaikka markkinoiden odotetaan kehittyvän suotuisasti myös vuoden toisella neljänneksellä, on Hedblomin mukaan terästeollisuuden pitkän aikavälin näkymissä edelleen epävarmuutta. Myös Ovako on tarvittaessa valmis sopeuttamaan tuotantokapasiteettia, mikäli kysynnässä tapahtuu muutoksia. Lue koko uutinen:

