Etelä-Saimaa: Milloin Kisapuiston katon kohtalo selviää? — Lappeenrannan tilakeskuksen johtaja vastaa Lappeenrannan Kisapuiston pääjäähallin katon mahdollisesti vaatimia korjaustoimenpiteitä on selvitetty pitkään. Viime vuoden lopulla alkanut työ on yhä kesken. Milloin tiedetään, miten ja millä hinnalla Kisapuiston pääjäähallin katon voisi korjata, Lappeenrannan tilakeskuksen johtaja Katri Tolvanen? — Emme saa selvitystä valmiiksi huhtikuun puolella, mutta se valmistunee toukokuun alkupuolella. Jäähallilla on tehty lisätutkimuksia vielä pääsiäisen jälkeen. Siellä on tutkittu muun muassa perustuksia. Asian piti selvitä jo helmi—maaliskuun vaihteessa. Miksi se on venynyt? — Selvitys on vain vaatinut enemmän aikaa. On haettu ratkaisua, miten kattorakenne voidaan korjata. Olemme hankkineet myös kolmannen osapuolen näkemyksen, eli toisen suunnittelutoimiston tarkastamaan ratkaisut. Se on normaali menettely vaativissa rakenteissa. Onko Kisapuiston jäähallin katto jotenkin poikkeuksellinen rakenne, jonka tutkiminen vaatii aikaa vievää erityisosaamista? — Se on erityisen vaativa rakenne. Hallin jänneväli on pitkä ja rakenteena on vetosauvallinen liimapuurakenne. Näiden osaajia ei löydy joka toimistosta. Jäähallin uusi toimintakausi alkaa vähän yli kolmen kuukauden kuluttua. Eikö asialla ole jo kiire? — Siihen tällä selvityksellä ei ole oikeastaan mitään yhteyttä. Jäähallissa voidaan jatkaa toimintaa ihan samalla tavalla kuin menneenä talvena. Jäähallilla on jatkuva taipumien mittaus, eli katon liikkeitä seurataan koko ajan. Lisäksi on suunnitelmat sen varalle, että lunta sataisi paljon talviaikaan. Jäähallin peruskorjaukseen varattuja 1,6 miljoonaa euroa siirrettiin budjetissa ensi vuodelta tälle vuodelle, jotta katon vaatimiin mahdollisiin kiireellisiin toimenpiteisiin olisi rahaa. Onko mitään tietoa siitä, tehdäänkö jäähallin katolle jotain tänä vuonna? — Tietoa ei ole vielä. Odotamme, että saamme selvityksen valmiiksi ja kokonaisnäkemyksen siitä, mitä siellä on viisasta tehdä ja millä kustannuksilla. Rakennukset ovat yleensä korjattavissa, mutta eri vaihtoehtojen kustannukset vaikuttavat tietenkin päätöksentekoon. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva asetti tammikuun lopussa erillisen työryhmän pohtimaan, minkälainen vaihtoehto uuden jäähallin rakentaminen olisi vanhan korjaamiseen verrattuna. Liittyykö kattoselvityksen valmistumisen viivästyminen siihen? — Ei liity. Nämä ovat ihan erilliset selvitykset, joita tekevät eri työryhmät. Meidän eli tilakeskuksen työryhmämme selvittää vanhaa hallia, kaupunginjohtajan asettama työryhmä mahdollista uutta. Lappeenrannassa on poliittisia intohimoja uuden jäähallin puolesta ja sitä vastaan. Onko teillä ollut työrauha tehdä kattoselvitystä? — On ollut, toki. Asiantuntijat selvittävät asiaa rauhassa. Poliitikot eivät ole siihen puuttuneet. Lue koko uutinen:

