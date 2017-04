Uutinen

Etelä-Saimaa: Melu kuormittaa aivoja, mutta hiljaisuuden äänet elvyttävät Metsässä ei ole koskaan täysin hiljaista. Kaupungissa ihmisten elämän äänet kantautuvat kaikkialle. — Hiljaisuus ei koskaan tarkoita täydellistä äänettömyyttä. Jopa täysin eristetyssä tilassa ihminen kuulee oman kehonsa tuottamia ääniä, toteaa melua ja ääniympäristöjä tutkiva filosofian tohtori, tietokirjailija Outi Ampuja. Hänen tuore kirjansa, Atenan kustantama Hyvä hiljaisuus, perustuu kirjoituskilpailun vastausten pohjalta tehtyyn tutkimukseen. Ampujan mukaan hiljaisuus on voimavara. — Ärsykekylläisessä maailmassa on hyvä miettiä, onko meillä varaa jättää hiljaisuuden potentiaali käyttämättä. Elinympäristömme meluisuus kuormittaa ja aiheuttaa monenlaisia haittoja terveydelle ja viihtyvyydelle, Ampuja toteaa. Erityisen huolissaan hän on lapsista ja nuorista, joiden ajasta suuri osa kuluu älypuhelinten, tietokonepelien ja internetin maailmassa. Kuten lihakset myös aivot tarvitsevat lepoa. — Älylaitteiden käytöstä olisi hyvä pitää välillä taukoja ja antaa tilaa omaehtoiselle ajattelulle, Ampuja sanoo.

