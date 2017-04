Uutinen

Etelä-Saimaa: Mäntyharjulaisesta Antti Häkkäsestä oikeusministeri Mäntyharjulaisesta kansanedustajasta Antti Häkkäsestä (kok. ) tulee Juha Sipilän (kesk.) hallituksen oikeusministeri. Nimitys vahvistui äskettäin kokoomuksen ryhmäkokouksen jälkeen. Häkkänen oli vahvoilla jo etukäteisveikkailuissa, kun ilmeni, että hallituksen pääluku kasvaa kolmella ministerillä. Työ- ja oikeusministeri Jari Lindström (ps.) jatkaa työministerin tehtävissä. Aikaisemmin päivällä toinen eteläsavolainen kansanedustaja, pertunmaalainen Jari Leppä (kesk.) nousi maa- ja metsätalousministeriksi. Häkkänen on 32-vuotias juristi ja ensimmäisen kauden kansanedustaja. Hän on ollut kovassa nosteessa ja teki vaaleissa hyvän tuloksen. Jo ennen kansanedustajavuosia Häkkänen oli Jyrki Kataisen (kok.) avustajakunnassa ja sitä kautta puolueen sisäpiirissä. Häkkänen on kokoomuksen varapuheenjohtaja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/27/M%C3%A4ntyharjulaisesta%20Antti%20H%C3%A4kk%C3%A4sest%C3%A4%20oikeusministeri/2017522186061/4