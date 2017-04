Uutinen

Etelä-Saimaa: Leirintäalue jatkaa Huhtiniemessä Leirintäaluetoiminta jatkuu Lappeenrannan Huhtiniemessä vielä ainakin kolme kesää. Aluetta vuokraava Loma-Oksa on tehnyt Lappeenrannan kaupungin kanssa sopimuksen, joka ulottuu vuoden 2019 loppuun asti.Sopimuksen mukaan vuokraajayhtiö saa leirintäalueelle uuden vastaanottorakennuksen. Leirintämökkien kunnostamiseen ja alueen yleiseen ehostukseen rahoitusta ei tällä kertaa järjestynyt.Uusi vastaanottorakennus on pieni hirsimökki, johon tulee vastaanoton lisäksi pienimuotoista kahvilatoimintaa. Rakennus on tarkoitus saada toimintakuntoon toukokuun aikana.Huhtiniemen leirintäalueen kausi alkaa virallisesti perjantaina 12. huhtikuuta ja jatkuu aina syyskuun loppuun saakka.Kahden lähivuoden aikana on määrä päättää, mitä alueella tapahtuu tulevaisuudessa, ja jatkuuko leirintäaluetoiminta nykyisessä paikassa. Lue koko uutinen:

