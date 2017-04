Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannassa lyödään sulkapalloa eliittikisassa, mukana hallitseva Suomen mestari ja kovatasoinen venäläispelaaja Lappeenrannan urheilutalolla pelataan viikonloppuna sulkapallon eliittikisa. Eliittikisasarjan voittoa tavoittelevat miesten kaksinpelissä Joonas Korhonen ja Kasper Lehikoinen. Lehikoinen on hallitseva Suomen mestari ja hän voitti kaksi viikkoa sitten Kroatian avoimet. Naisten puolella kovinta vauhtia pitänee Venäjän Ksenia Polikarpova, joka on maailmanlistalla sijalla 50. Valioluokkien lisäksi pelataan myös eri tasoluokkia, joissa on mukana myös useita venäläispelaajia. Seuraavaksi korkeimmassa luokassa A-luokassa nähdään myös paikallista väriä. Kaikkiaan pelaajia on mukana 143. Pelit alkavat lauantaina kello 10 ja jatkuvat iltaan asti. Valioluokan finaalit alkavat sunnuntaina puolenpäivän aikoihin. Kisojen järjestäjänä on Willimiehen Sulka. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/27/Lappeenrannassa%20ly%C3%B6d%C3%A4%C3%A4n%20sulkapalloa%20eliittikisassa%2C%20mukana%20hallitseva%20Suomen%20mestari%20ja%20kovatasoinen%20ven%C3%A4l%C3%A4ispelaaja/2017122184103/4