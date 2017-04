Uutinen

Etelä-Saimaa: Lakimuutos tuo kuntayhtymien johtajille huteramman pallin — Lehmusvaaralle uudessa sopimuksessa vuoden eroraha Kuntalain uudistus pistää kunnat omistajina päivittämään myös yhtiöidensä johtajien työsopimukset. Käytännössä kunnanjohtajille määritelty johtajasopimus on ulotettava myös kuntayhtymien johtoon. Kun yhtymien johtajat aiemmin ovat olleet kunta-alan työehtojen piirissä, nyt virkasuhteen linjaa erillinen sopimus. Suurin uudistus siinä tulee irtisanomisen suojaan. Kunta-alan työehtosopimuksessa virkasuhteen päättyminen on ollut mahdollista lähinnä virkavirheen tai vastaavan vuoksi. Johtajasopimuksessa nämä elementit häviävät ja irtisanomisen perusteet määritellään erikseen. Johtajan palli heiluu siis helpommin. — Johtajien on nautittava poliitikkojen luottamusta. Jos luottamus häviää, se voi olla virkasuhteen päättymisen syy, kuvailee Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Jouni Kemppi (kesk.). Koulutuskuntayhtymän hallitus käsittelee tänään kokouksessaan kuntayhtymän johtajan Antti Lehmusvaaran johtajasopimusta. Sopimusta on haarukoitu linjassa muiden kunta-alan yhtiöiden kanssa. — Olemme hakeneet mallia maan muista koulutuskuntayhtymistä, Kemppi kuvailee. Uuden johtajasopimuksen tuomaa suurempaa riskiä virkasuhteen päättymiselle kompensoidaan Lehmusvaaralle erorahalla. Mikäli palvelussuhde päättyisi esimerkiksi poliittisen luottamuksen puutteen vuoksi, koulutuskuntayhtymä sitoutuu maksamaan Lehmusvaaralle 12 kuukauden erorahan. Kempin mukaan eroraha on vastaavissa yhtiöissä valtakunnallista keskitasoa. — Niitä on pidempiä ja lyhyempiä. Tämä on keskikastia, Kemppi kuvailee. Palvelussuhteen päättymisen ohella johtajasopimus ottaa kantaa muun muassa edustamiseen ja matkustamiseen. Ennen kaikkea johtajasopimus toimii poliittisen johdon työvälineenä, jolla selkeytetään myös kuntayhtymän johtajan liikkumavara omassa työssään. Koska Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän johtajasopimus sisältää erorahan, lopullisesti sen hyväksyy kuntayhtymän valtuusto. Lue koko uutinen:

