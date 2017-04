Uutinen

Etelä-Saimaa: Ketterällä on kasassa 16 sopimusta ensi kauteen — SaiPan junioreista sotureihin siirtyy Markus Ovaska Ketterän kasvatti Markus Ovaska tekee paluun Imatralle. Kaksi edellistä kautta SaiPan A-junioreissa pelannut Ovaska on tehnyt pelikauden 2017—2018 kattavan sopimuksen kasvattajaseuransa kanssa. Ovaskan lisäksi Ketterä julkisti torstaina tukun muita tehtyjä pelaajasopimuksia. Nimet ovat nyt paperissa yhden maalivahdin, kuuden puolustajan ja yhdeksän hyökkääjän kanssa. Joukkueessa jatkavat maalivahti Santeri Lipiäinen sekä puolustajat Ville Heikkilä, Joni Kallio, Niko Kosonen ja Juho Mättö. Hyökkääjistä sopimuspelaajia ovat Toni Jalovaara, Jesse Lindsten, Valtteri Niemi, Erno Ripatti, Jevgeni Soloviev, Onni Toivanen, Saku Viskari ja Samuli Vuokniemi. Aiemmin sopimuksen Ketterän kanssa ovat tehneet Jarno Lippojoki ja Jesse Juntheikki. Sen sijaan viime kaudella joukkueessa pelannut Tomi Iso-Mustajärvi jättää joukkueen. Iso-Mustajärvi on tehnyt pelaajasopimuksen kajaanilaisen Mestiksessä pelaavan Hokin kanssa. Ketterän tiedotteen mukaan sopimuspelaajien lisäksi joukkueen harjoitusringissä on mukana kymmenisen pelaajaa, joiden kanssa neuvottelut jatkuvat. Lue koko uutinen:

