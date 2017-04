Uutinen

Etelä-Saimaa: Kauniille Veeralle pakit, ”Ei tämä täysiä tyylipisteitä saa”, sanoo tekninen johtaja Asiantuntijalausunnot tyrmäävät Kaunis Veera -veistoksen sijoittamisen Lappeenrannan Raatihuoneen puistoon. Museoviraston kantaa pidetään niin painavana, että puistosuunnitelmaa tuskin hyväksytään. Veistoksen lahjoittaja Ossi Vilhu ei edelleenkään hyväksy muita paikkavaihtoehtoja. Jo tekeillä oleva patsas ei näillä näkymin tule kaupunkilaisten iloksi muuallekaan. Tekninen johtaja Pasi Leimi sanoo painottavansa asiantuntijalausuntoja, kun esittää päätöstä veistoksen ja suihkualtaan paikasta tekniselle lautakunnalle toukokuun alussa. Leimi toivoo, että lahjoittaja Vilhu voisi harkita myös muita paikkoja kuten Kasinonpuistoa. Lautakunta olisi ollut valmis hyväksymään paikaksi Raatihuoneen puiston vielä viime vuoden lopulla. Lautakunnan puheenjohtaja Joonas Grönlund (kok.) arvelee, että lausuntojen takia ”joudutaan harkitsemaan asia uudelleen”. Veistoksen sijoituspaikka-asiaa valmistellut kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen kertoo, että kaikista jätetyistä 12 lausunnosta ja muistutuksesta ainoastaan kaksi oli paikkaa puoltavia. Tolosen mukaan kielteisten viranomaislausuntojen sisältö ei ollut mikään yllätys. Jos asia taas etenisi suotuisasti, kuvanveistäjä Markku Hirvelä viimeistelisi veistoksen, joka olisi saatu paikoilleen vielä syksyyn mennessä. Prosessissa hapuiltu Tiedotustilaisuudessa yli kaksi vuotta sitten Kaunis Veera -patsaasta kerrottiin ikäänkuin päätettynä asiana. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan asiaa oli esitelty epävirallisesti kaupunginhallitukselle, joka oli näyttänyt sille vihreää valoa. Vasta kahden vuoden kuluttua viime maaliskuussa tekninen lautakunta päätti pyytää lausuntoja patsaan sijoituspaikasta. Pasi Leimi myöntää, että asia on edennyt nurinkurisesti. — Tässä prosessissa on hapuiltu. Ei tämä ihan täysiä tyylipisteitä saa. Joonas Grönlund pitää mahdollisena, että toisella tavalla toimien veistoksella olisi nyt ehkä yhteisesti hyväksytty paikka. — Mielestäni jatkossa täytyy tarkkaan harkita, minkälaisissa asioissa kaupunginhallitus ryhtyy ottamaan etunojaa, ennenkuin lautakunta on päässyt asiaa käsittelemään. Grönlund muistuttaa, ettei yksi veistos maailmaa kaada. — Puhutaan kuitenkin pienestä asiasta. Aurinko nousee huomennakin. Sitä saa mitä tilaa, sanoo Vilhu Jos Kaunis Veera -veistos ei pääse Raatihuoneen puistoon, niin sitä ei tule muuallekaan kaupunkilaisten nähtäville. — Me taiteilija Markku Hirvelän kanssa rupeamme sitten valmistelemaan veistokselle uutta paikkaa. Ja se paikka ei tule olemaan kaupunkilaisten silmissä. Tämä on hyvin yksiselitteinen asia. Sitä saa mitä tilaa, ei siinä sen kummempaa. Se tulee arvoiseensa paikkaan. Ehkä se luo positiivista ilmapiiriä ihan perheelleni, jos ei Lappeenranta sitä halua, sanoo Ossi Vilhu. Vilhusta on aivan varmaa, ettei Veera kuulu ”lymyilemään” jonnekin Kasinonpuistoon tai muihin tarjottuihin paikkoihin. — Kuka tässä on häviäjä? En koe, että minä olisin millään tavalla häviäjä. Häviäjiä ovat viime kädessä lappeenrantalaiset veronmaksajat, kun veistoksen avulla ei kaupunkia nyt saada brändättyä. Vilhu toteaa, että tuskin sponsoreita löytyy jatkossakaan, jos ”me lappeenrantalaiset aina pannaan vastaan”. — Sopii nyt näitten valittajien miettiä, että oliko järkevää. Muutaman prosentin marginaali käynnisti tämän. Jos nämä varjoissa kulkevat valittajat saavat jatkossakin tällaista aikaan, niin se ei minun mielestäni ole demokratiaa. Että pikkuinen ryhmä saa torpata tällaisen hankkeen. Mutta minulla on ihan hyvä mieli, oli se lopullinen päätös mikä tahansa. Lue koko uutinen:

