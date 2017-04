Uutinen

Etelä-Saimaa: Jari Lepästä tulee maa- ja metsätalousministeri Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustaja Jari Leppä (kesk.) Pertunmaalta nousee maa- ja metsätalousministeriksi. Ministerivalinnasta kerrottiin äskettäin keskustan puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen. Jari Leppä, 58, on viidennen kauden kansanedustaja. Hän on ollut eduskunnassa vuodesta 1999. Koulutukseltaan Leppä on maanviljelysteknikko. Hän on maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja. Lepälle aukesi tie ministeripaikalle Juha Sipilän (kesk.) hallitukseen, kun ministereiden määrää lisättiin kolmella. Kimmo Tiilikaisen (kesk) ympäristöministerin ja maatalousministerin tehtävä jaettiin kahdeksi salkuksi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/27/Jari%20Lep%C3%A4st%C3%A4%20tulee%20maa-%20ja%20mets%C3%A4talousministeri/2017122184155/4