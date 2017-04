Uutinen

Etelä-Saimaa: Hallituksen salkkujen uusjaossa tullee ainakin yksi pesti kaakkoon — Antti Häkkänen vahvoilla oikeusministeriksi Kaakkois-Suomen vaalipiirin ministereiden määrää voivat nostaa sekä mäntyharjulainen Antti Häkkänen (kok.) että pertunmaalainen Jari Leppä (kesk.). Molemmat ovat esiintyneet ministerispekulaatioissa. Etenkin Häkkäsen arvioidaan olevan vahvoilla. Häkkäsen ministerinpestin puolesta puhuu se, että hän keskiviikkona kertoi keskeyttävänsä Amerikan-matkan ja palaavansa torstaiksi Suomeen. Keskustan ja kokoomuksen puoluehallitukset kokoontuvat torstaina päättämään nimistä. Kokoomus saa oikeusministerin salkun kouvolalaiselta Jari Lindströmiltä (ps.), joka jatkaa työministerinä. Perussuomalaiset saa kokoomuksen Sanni Grahn-Laasoselta kulttuuri- ja urheiluministerin tehtävät. Grahn-Laasonen jatkaa opetusministerinä. Kimmo Tiilikaisen (kesk.) salkku jaetaan maa- ja metsätalousministerin tehtävään ja ympäristöministerin tehtävään. Tiilikainen jatkaa ympäristöministerinä. Tiilikainen on valittu eduskuntaan Ruokolahdelta, mutta kuntavaalien alla hän siirsi kirjansa Helsinkiin. Jari Lepän nimi on ollut ennakkoveikkauksissa esillä maa- ja metsätalousministerin paikalle. Maanviljelijä Leppä, 58, on viidennen kauden kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja. Hänen kädenjälkensä näkyy muun muassa hallitusohjelman biotaloutta koskevassa osuudessa. Keskustalähteet pitävät Lepän asemaa periaatteessa hyvänä, mutta toisaalla keskustavaikuttajat saattavat katsoa karsaasti kaakon liiallista herraonnea viimeaikaisessa salkkujaossa. Juristi Häkkäsen puolestaan arvioidaan olevan yhä lujassa nosteessa, eikä pelkästään oikeusministerin tehtäviin sopivan koulutuksen vuoksi. 32-vuotias Häkkänen on kokoomuksen varapuheenjohtaja, ja asema puolueessa on muutenkin vahva. Häkkänen sai vuoden 2015 eduskuntavaaleissa koko Kaakkois-Suomen vaalipiirin alueelta 6 216 ääntä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/27/Hallituksen%20salkkujen%20uusjaossa%20tullee%20ainakin%20yksi%20pesti%20kaakkoon%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Antti%20H%C3%A4kk%C3%A4nen%20vahvoilla%20oikeusministeriksi/2017522182547/4