Uutinen

Etelä-Saimaa: Uusi valtuusto korjaisi koulut — Valtakatu halutaan pitää suljettuna jatkossakin Lappeenrannan uusi kaupunginvaltuusto tekee tulevalla kaudella monia tärkeitä päätöksiä. Kaakon viestinnän vaalikoneen vastauksista selviää, että joissain kysymyksissä valtuusto on yksimielinen, kun taas toisissa mielipiteet jakautuvat selvästi. 51 valtuutetusta 41 vastasi Kaakon viestinnän vaalikoneeseen. Valtakadun kohdalla suurin osa valtuutetuista on sitä mieltä, että katu pysyy suljettuna autoliikenteeltä Marian aukion kohdalla. Lähes 70 prosenttia vastanneista oli tätä mieltä. — Marian aukion kohta on syytä rauhoittaa autoliikenteeltä, Jouni Kemppi (kesk.) toteaa. Kokoomuksen Tommi Vasama on asiasta eri mieltä. — Koko Valtakadun on ehdottomasti pysyttävä auki läpiajolle. Keskustan pääsuonia ei voi katkaista. Jo nyt liikennejärjestelyjen vuoksi moni tekee ostoksensa keskustan ulkopuolella, Vasama kirjoittaa. Valtuutettujen enemmistö on sitä mieltä, että kunnan täytyy tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. Vaalikoneeseen vastanneista 85 prosenttia oli joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä asiasta. Täysin eri mieltä oli vain kaksi valtuutettua. — Ensisijaisesti kiintiöpakolaisille mutta kotouttamiskykymme rajat tunnustaen, Jukka Kopra (kok.) vastaa. Leena Lipiäinen-Medrejal (vihr.) korostaa vastuun jakamisen merkitystä turvapaikka-asiassa. — Kun vastuu jaetaan tasaisesti, yksikään kunta ei joudu mahdottoman eteen, Lipiäinen-Medrejal toteaa. Lentokenttä tulee puhuttamaan myös uutta valtuustoa. Vaalikoneen vastausten perusteella uusi valtuusto on vahvasti sitä mieltä, että lentokentän kehittämisestä täytyy saada vahvaa näyttöä viimeistään ensi vuonna, muuten tuet loppuvat. — Lentokentän kehittämistä tulee tarkastella kriittisesti, toteaa Linda Brandt (kesk.). Samoilla linjoilla on Jyri Hänninen (kok.). — Jo nyt turha riitely vei kallisarvoista aikaa lentokentän kehittämiseltä. Ensi vuosi on mielestäni kohtalon vuosi koko lentokentälle, Hänninen toteaa. Kaukaan ja Pulpin kouluista vallitsee selvä yksimielisyys. Yli 90 prosenttia on vastaajista on joko täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että koulut on peruskorjattava. Marja-Liisa Vesterinen (sd.) kritisoi vastauksessaan suuria koulurakennuksia. — Kasvatus- ja opetustoimen nykyinen toimintaideologia hylätä kaikki vanhat koulut ja rakentaa jättikouluja tilalle ei ole mielestäni perusteltua. Vesterinen kirjoittaa. Vihreiden Virpi Junttila kritisoi mielestään suuria kouluja. — Palveluverkkoja uudistetaan väärästä lähtökulmasta. Valtuuston pitää antaa tavoitteet paitsi opetuksen laadulle, myös esimerkiksi koulujen etäisyydelle lasten kotoa, Junttila kommentoi. Lue koko uutinen:

