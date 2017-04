Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa aloitti kevätkunnon kartoituksen, testit jatkuvat loppuviikon SaiPan liigamiehistö kokoontui kauden aloituspalaveriin maanantaina. Koko loppuviikko on pyhitetty testeille. Kesäharjoitukset pyörähtävät käyntiin vapun jälkeen. Keskiviikkona ohjelmassa oli muun muassa kehonkoostumusmittauksia, polkupyöräergometritesti sekä erilaisia hyppytestejä. — Tarkoitus on saada mahdollisimman tarkka kuva siitä, missä kunnossa kukin pelaaja on tässä vaiheessa, toteaa SaiPan fysioterapeutti Antti Ropo. Kuntosalin testiasema oli keskiviikkona kovassa käytössä, sillä kevätkuntoaan kävi mittaamassa kaikkiaan 16 pelaajaa. Kesken viime kauden SaiPan puolustuksen avuksi saapunut Markus Kojo on parannellut kevään ajan vammaa, joka lopetti pakin kauden helmikuussa. — Kuntoutus on hyvällä mallilla. Vielä on käden takia joitain harjoitteluun liittyviä rajoitteita, mutta viimeistään kesäkuun alussa pääsen taas tekemään kaikkea, Kojo kertoi kelatessaan vauhtia kuntopyörään. Polkupyöräergometritesti antaa tietoa kestävyyskunnosta ja mittaa muun muassa sydämen kuntoa. — Ensimmäiset viikot painottuvat aina testeihin, mutta tässäkin porukassa on monta sellaista, jotka polkevat kyseisen testin ensimmäistä kertaa, Antti Ropo kertoo. Lue koko uutinen:

