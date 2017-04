Uutinen

Etelä-Saimaa: SDP:n Veikko Hämäläinen: Kuuntelu on yksi laji, joka pitää hallita Neuvottelut Imatran luottamuspaikkojen jaosta vaalikaudelle 2017–2020 käynnistyvät keskiviikkona. Perinteistä poiketen koolle kutsujana on kokoomuksen, perussuomalaisten, keskustan ja vihreiden ryhmä 22. Asetelma on historiallinen, sillä aiemmin orkesteria ovat johtaneet demarit. Nyt tahtipuikko on tiukasti ryhmä 22:n näpeissä. Tämä tosiasia on vain tunnustettava, toteaa Imatran SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja Veikko Hämäläinen. Niillä eväillä mennään, mitä on annettu tai on jäljellä, Hämäläinen sanoo. — Kuuntelu on yksi laji, joka pitää hallita. Jos voimasuhteet muuttuvat, sitä on kuunneltava. Avaimet ovat nyt koalitiolla. Odotamme pelin avausta. Tuoreena mielessä kummittelee täydelliseen mahalaskuun demareitten kannalta päättynyt kaupunginjohtajavaali. Demareilla on itsetutkiskelun paikka, Hämäläinen myöntää. — Varmasti asiaa käydään vielä läpi. Keskiviikon neuvotteluihin ei mennä Hämäläisen mukaan silti hattu kourassa tai altavastaajana, vaan realiteetit tunnustaen. Nyt kävi näin, ja piste. — Tämä oli vain yksi vaali. Vaaleja tulee, Hämäläinen sanoo. Vuoksenniskan työväenyhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen muistuttaa, että kaikesta huolimatta demarit ovat edelleen Imatran suurin puolue, jonka kannatus kasvoi kuntavaaleissa. Tämä pitäisi muistaa, samoin kuin Niina Malmin sensaatiomainen äänimäärä, Nokelainen sanoo. Hän arvioi valtuuston tulevaan nelivuotiskauteen vaikuttavan paljon, millaisessa hengessä paikkaneuvottelut sujuvat, ja millaiseen lopputulokseen ne johtavat. — On mahdollista myös antaa, eikä vain ottaa, sanoo Veikko Hämäläinenkin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/26/SDP%3An%20Veikko%20H%C3%A4m%C3%A4l%C3%A4inen%3A%20Kuuntelu%20on%20yksi%20laji%2C%20joka%20pit%C3%A4%C3%A4%20hallita/2017522177798/4