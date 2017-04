Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärvellä keskusta ottaa hallituksen ja demarit valtuuston Keskusta ja perussuomalaiset lähtevät Rautjärvellä tekniseen vaaliliittoon. Liittouman takana on 11 valtuutettua. Paikkajakoneuvotteluissa sosiaalidemokraateilla on yhdeksän ja kokoomuksella yhden valtuutetun mandaatti. Keskustan Taina Lonka on laskenut, että liittouman asema vahvistuu lautakuntapaikkojen jaossa. Kärkipaikat ovat menossa tämän hetken jaon mukaisesti. Keskusta on ottamassa puheenjohtajuuden kunnanhallituksessa ja valtuuston puheenjohtajuus tulee sosiaalidemokraateille. Puheenjohtajina nähtäneen tutut kasvot. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka oli keskustan ääniharava ja valtuuston johtanut Liisa Terävä (sd.) sai eniten ääniä istuvista. valtuutetuista. Seitsemästä hallituspaikasta neljä on tässä jaossa menossa keskustalle ja kolme sosiaalidemokraateille Rautjärvellä on jaossa 23 luottamustehtävää. Neuvottelut paikkajaosta jatkuvat vapun jälkeen tiistaina. Lue koko uutinen:

