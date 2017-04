Uutinen

Etelä-Saimaa: Professori: Risunjemmaaja-videon tuomio voi nostaa julkaisukynnystä Youtube-palvelussa Raivokas risunjemmaaja -nimetyn videon kuvaaja tuomittiin yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi tiistaina 45-vuotiaan miehen 1 700 euron sakkoihin. Lisäksi kouvolalaismies joutuu maksamaan 2 300 euroa oikeudenkäynti- ja selvittelykustannuksia. Tuomiossa huomioitiin muun muassa se, että kuvaaja itse poisti videon netistä. Tämän lisäksi kuvaaja on saanut videostaan kielteistä palautetta. Youtube-videointiin liittyvä oikeudenkäynti on poikkeuksellinen, arvioi Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari. — En muista vastaavanlaista tapausta. Nykyään kuvataan paljon kaikenlaista, mutta suurin osa jää joko kuvaajan omaan käyttöön tai pienen ryhmän levitykseen. Korpisaari sanoo, että Raivokas risunjemmaaja -videoon liittyvä oikeudenkäynti voi hyvinkin nostaa kuvatun materiaalin julkaisukynnystä. — Käräjäoikeuden tuomiohan ei ole mikään ennakkopäätös vielä. Voi sillä jonkinlaista merkitystä olla, kun katsotaan, että tällainen menettely on rangaistavaa. Joka tapauksessa oikeudenkäynti ehkä johtaa siihen, että ihmiset vähän tarkemmin miettivät ennen kuin julkaisevat tämäntyyppisiä videoita. Ennakkopäätös on ylimmän oikeusasteen antama tuomio tai päätös. Ennakkopäätöksessä annetaan ohje, miten tietty lainsoveltamiskysymys olisi jatkossa ratkaistava. Jotta Risunjemmaaja-videosta tulee ennakkopäätös, olisi asian edettävä korkeimman oikeuden päätettäväksi. Lue koko uutinen:

