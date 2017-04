Uutinen

Etelä-Saimaa: Opettajaa Vuoksenniskan koululla uhanneella koulupojalla oli hallussaan kääntöveitsi Vuoksenniskan koululla Imatralla opettajaa väkivallalla uhanneella pojalla oli hallussaan teräase. Rikoskomisario Petri Korpisammal Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että poliisi löysi pojan hallusta veitsen kiinniottotilanteessa. — Kiinniotto tapahtui koulualueen ulkopuolella. Hänellä oli hallussaan kääntöveitsi. Poliisi otti 16-vuotiaan pojan kiinni Vuoksenniskan koulun läheisyydestä tiistaina iltapäivällä. Hälytyksen väkivallalla uhanneesta pojasta hätäkeskukseen teki koulun opettaja kello 12.39. Korpisammal ei osaa tässä vaiheessa sanoa, oliko pojalla veitsi esillä uhkaustilanteessa. — En tiedä tarkkaan miten uhkaus on esitetty. Opettajaa ei ole vielä kuultu tapauksesta. Poliisi kuulustelee epäiltyä poikaa keskiviikkona aamupäivän aikana. Hän oli yön oli kiinniotettuna. Tapausta tutkitaan laittomana uhkauksena ja järjestysrikkomuksena. — Se on ollut suusanallinen uhkaus. Ainakin opettajaa on uhattu, mahdollisesti toisiakin. Siellä on ollut jonkinlainen asioiden selvittelytilanne, mistä hän oli kimpaantunut. Lue koko uutinen:

