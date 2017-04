Uutinen

Etelä-Saimaa: Merikonttimuurit kelpaisivat hyvin Muukon haulikkoampujille Merikonttimuuri olisi harrastajien näkökulmasta toimiva tapa turvata Muukon haulikkoradan toiminnan jatkuminen. Kaakkois-Suomen haulikkoampujien puheenjohtaja Ari Hyypiä ja ratavastaava Tuomo Joronen kertovat, että ratkaisua on pohdittu yhdessä kaupungin väen kanssa.Kaksikon mukaan konttivaihtoehto olisi turvallinen ja hyvä myös ympäristön kannalta.— Se keräisi kaiken haulimateriaalin talteen, mikä on pohjavesialueella tärkeää. Se olisi myös edullisin vaihtoehto, Joronen toteaa.Avaran metsämaiseman vaihtuminen muuriin vaatisi skeet- ja trap-ampujilta aluksi totuttelua.— Tausta olisi kuitenkin kaikille tasainen. Puut eivät vilise silmissä.Muukon ampumaurheilukeskuksessa on kahdeksan eri ampumarataa. Haulikkourheilun pysyminen jatkossakin valvotussa ja turvallisessa ympäristössä on harrastajien toive.— Tämä konttiratkaisu saattaa olla osa ampumaratojen tulevaisuutta. Ympäristölupia on lähiaikoina umpeutumassa useammalla ampumaradalla. Lue koko uutinen:

