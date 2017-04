Uutinen

Etelä-Saimaa: Merikonteista voi tulla Muukon haulikkoratojen pelastus Lappeenrannassa — suunnitelmissa 20 metrin korkuinen muuri Merikonteista kasattavat korkeat taustamuurit ovat yksi vaihtoehto pelastaa Lappeenrannan Muukon haulikkoradat sulkemiselta. Konsulttiyhtiö Rambollin Lahden-toimisto on visioinut Lappeenrannan liikuntatoimen toimeksiannosta, miten ympäristöluvan vaatimat pohjaveden suojaustoimenpiteet olisi mahdollista tehdä haulikkoradalla kustannustehokkaasti. Radalla ampuminen loppuu, jos sitä ei korjata lupaehdot täyttäväksi. Konttiseinillä rakennettuja ampumaratoja on Keski-Euroopassa. — Merikonttiseinään perustuva rataratkaisu olisi hyvin edullinen rakentaa ja ainut laatuaan Suomessa, varmaan Pohjoismaissakin. Vaikuttaa aika lupaavalta, liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman kertoo. Merikonttiseinät nousisivat suojavallin päälle. Rakennelma pitäisi tuoda riittävän lähelle ampumapaikkaa, jotta se rajoittaisi tehokkaasti haulien leviämistä maastoon. Muurit vaimentaisivat myös melua. Trap-radalla olisi vierekkäin kahdeksan merikonttiseinää, joissa kussakin olisi kuusi hiekalla täytettyä konttia päällekkäin. Muodostuva muuri nousisi noin 20 metrin korkeuteen ampujan tasalta. Skeet-radan kuudessa keskimmäisessä konttiseinässä olisi viisi merikonttia päällekkäin, päätyseinissä neljä. Konttiseinien pintaan asennettaisiin suojaverkko. — Tämän tyyppinen rakenneratkaisu alentaisi kustannukset vain muutamaan sataan tuhanteen euroon sen sijaan, että ne olisivat lähellä miljoonaa. Aiemmin esillä on ollut perinteinen vaihtoehto. Siinä radan asfaltoitavan ja hauleilta muuten suojattavan alueen pinta-alat olisivat merkittävästi suuremmat kuin merikonttivaihtoehdossa. Muukon ampumaurheilukeskus sijaitsee ykkösluokan pohjavesialueella. Ympäristölupa edellyttää, että Lappeenrannan kaupunki poistaa haulikkoradan pilaantuneet pintamaat tämän vuoden loppuun mennessä. Kaupungin budjetissa on 1,5 miljoonan euron varaus haulikkoradan ympäristönsuojelutoimenpiteille. — Alustavasti on kaavailtu, että urakka pilaantuneiden maiden poistamiseksi alkaisi loppusyksyllä. Radalla voi siis ampua vielä tämän kesäkauden. Kustannukset selviävät, kun saamme urakkatarjoukset. Useiden satojen tuhansien eurojen työstä on kuitenkin kyse, Oksman kertoo. Lue koko uutinen:

