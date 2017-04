Uutinen

Etelä-Saimaa: Lumentulo ei meinaa loppua Etelä-Karjalassa — varaudu huonoon ajokeliin Talvi pitää Etelä-Karjalaa otteessaan. Maa on maakunnassa monin paikoin valkoisena, ja autoilijoille on kelivaroitus. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan Etelä-Karjalaan tulee lunta, räntää tai vettä pitkin päivää, joskin auringonpaistettakin on paikoin ja ajoittain luvassa. Lumisadetta on luvassa lisää torstain vastaisena yönä. Lämpötila laskee ennusteen mukaan useita asteita pakkasen puolelle perjantain vastaisena yönä. Vapuksi sentään on luvassa toistaiseksi kohtaisen lämmintä säätä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/26/Lumentulo%20ei%20meinaa%20loppua%20Etel%C3%A4-Karjalassa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89varaudu%20huonoon%20ajokeliin/2017122179534/4