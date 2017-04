Lappeenranta saa Sorjosen myötä kehuja maailmalta — ulkomainen kiinnostus pitää sarjan elossa suunniteltua pitempään

Uutinen

TV-sarja Sorjosen tuotantotiimi aloittaa sarjan toisen kauden kuvaukset Lappeenrannassa elokuussa. Kymmenosaisen kauden käsikirjoitukset ovat vielä vaiheessa, mutta kirjoittajatiimi miettii jo seuraavia tuotantokausia, sillä sarja jatkuu pitkään. — Ulkomainen kiinnostus takaa sen, että sarjasta tehdään useita kausia, tuottaja Matti Halonen kertoo. Sorjosen alkuperäinen suunnitelma sisälsi kolme kautta, mutta käsikirjoittaja-ohjaaja Miikko Oikkosen mukaan konsepti kestää lisäkaudet. Tekijät kehuvat kilvan sarjan saamaa ulkomaista palautetta, jossa korostuvat sarjan esittämä perhedraama ja tapahtumien miljöö. — Lappeenrannan maisemat kiinnostavat ja saavat kehuja, Halonen sanoo. Toinen tuotantokausi ei tuo tarinalinjaan muutoksia. Oikkonen on käänteistä ja tapahtumista vaitonainen, mutta Sorjosen perhekuvaus, Degermanin suhmurointi ja rajan ylittävä rikollisuus jatkuvat. — Kaupungin keskusta nousee nyt paremmin esille. Toiseen tuotantokauteen kuuluu kymmenen jaksoa, joissa selviteltävänä on viisi rikosta. Sarjan keskeiset hahmot jatkavat tv-elämäänsä toisen kauden jaksoissa. Tuotantotiimi kuvaa Lappeenrannassa kaksi viikkoa, 8.—23. elokuuta. Kaupungista haetaan kesäistä idylliä, Saimaata ja luontoa, sillä se vetoaa maailmalla. — Alkuperäisajatus on ollut näyttää mukavia ihmisiä ja tehdä tyyliteltyä visuaalista ilmettä. Lappeenrannan kuvauksissa on kolme isoa joukkokohtausta, joihin tekijät tarvitsevat ensimmäisen kauden tavoin satoja paikallisia avustajia. Kuvaukset päättyvät marraskuussa, ja kausi esitetään Ylen TV1:ssä todennäköisesti loppuvuodesta 2018. Sorjosen kuvausvalmistelut alkavat toukokuussa. Avustajiksi haluavat voivat ilmoittautua osoitteeseen avustajat@fisherking.fi.

