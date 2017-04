Uutinen

Lappeen kirkko ja Lappeefest elävät rinta rinnan kesäkuussa – Onko kirkossa vihkimisiä kesken festareiden? Lappeenrannan keskustassa kesäkuussa järjestettävä Lappeefest sulkee osan kaupungin keskustasta neljän päivän ajaksi. Tapahtuma levittäytyy Marian aukiolle ja Keskuspuistoon viikko ennen juhannusta, jolloin ne suljetaan torstaista sunnuntaihin. Tapahtuman esiintymislava rakennetaan Marian aukion Kirkkokadun puoleiseen päätyyn, Lappeen kirkon viereen. Nelipäiväisen festivaalin pääesiintyjänä nähdään muun muassa ylöjärveläinen Eppu Normaali. Onko Lappeen kirkossa vihkimisiä samana viikonloppuna Lappeefestin kanssa, kirkkoherra Mika Lehtola Lappeen seurakunnasta? — Vihkimisiä taitaa olla tällä hetkellä yksi kappale sille viikonlopulle. Onko perumisia tullut? — Yksi pari siirsi vihkimisen tai perui sen. He eivät ilmeisesti halunneet tulla vihille samaan aikaan Lappeefestin kanssa. — Kaikkiaan 2–3 tilaisuutta on peruttu siltä viikonlopulta. Muun muassa yksi isompi kirkkotilaisuus on peruttu. Perumiseen oli muitakin syitä, mutta ilmeisesti tapahtuma oli yksi syy. Miten vihkiminen viedään läpi festivaalin keskellä? — Ohjelmallisen osuuden pitää osua sellaiseen hetkeen, että tapahtumassa on tauko. — En muista tarkkaan, mihin aikaan vihkiminen, mutta tieto siitä on mennyt tapahtumajärjestäjälle. He ottavat sen huomioon aikataulutuksissa. Myöskään sunnuntaina olevan konfirmaatiokirkon aikaan ei ämyreiden pitäisi soida. Miten tapahtuma vaikuttaa muuten kirkon toimintaan? — Itsekin mielenkiinnolla odotan, miten kirkon elämä menee siinä rinnakkain tapahtuman kanssa. — Kirkko pyritään pitämään auki tapahtuman ajan. Festivaalin sisäänkäynti on aukion vastakkaisessa päässä. Alue on aidattu niin, että kirkko jää juhla-alueen ulkopuolelle.

