Uutinen

Etelä-Saimaa: LUT:n opiskelijat lähtevät värittämään Lahden vappuviikkoa ja hieromaan suhteita Lappeenrannasta lähtee torstaina kaksi bussilastillista teekkareita ja kyltereitä vauhdittamaan Lahden opiskelijavapun alkua. Samalla vieraat hierovat suhteita Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) opiskelijoiden kanssa. Kylterit ja teekkarit ovat Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) opiskelijoita. LAMK on tulossa mukaan yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa yhteiseen LUT-konserniin. — Käytiin tapaamassa LAMK:n opiskelijakuntaa ja tuli ajatus tehdä yhteinen tempaus, kertoo LUT:n ylioppilaskunnan LTKY:n puheenjohtaja Jan Saariniemi. Lappeenrantalaisilla on viemisinä terveiset hyvästä Skinnarilan hengestä ja yhteisöllisyydestä. — Samanlaista toivomme Lahteen, Saariniemi sanoo. Lappeenrantalaiset jalkautuvat LUT:n Lahden toimitilojen edessä, ja iltapäivällä on vieraiden ja isäntäkaupungin opiskelijoiden tapaaminen ja mölkky-ottelu. Saariniemen mukaan busseihin otetaan myös kyykkävehkeet, lahtelaisille halutaan tehdä tutuksi Lappeenrannan teekkarien harrastamaa karjalaista perinnepeliä. — Meinataan näkyä myös Lahden katukuvassa, Saariniemi kertoo. Varmasti haalareihin ja tupsulakkeihin sonnustautuvat vieraat siinä erottuvatkin. Saariniemen mukaan luvassa on erilaisia tempauksia ja myös eräänlainen lauluesitys. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/26/LUT%3An%20opiskelijat%20l%C3%A4htev%C3%A4t%20v%C3%A4ritt%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n%20Lahden%20vappuviikkoa%20ja%20hieromaan%20suhteita/2017958/4