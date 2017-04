Uutinen

Etelä-Saimaa: Koitsanlahden hovi ei avaudu yleisölle ainakaan ensi kesänä — uusi omistaja ja ELY pohtivat paikan tulevaisuutta Parikkalan Koitsanlahden hovista ei tule matkailukohdetta ainakaan tulevana kesänä. Aiempien tietojen mukaan yleisö olisi päässyt tutustumaan hoviin juhannuksesta heinäkuun loppuun. Uusi omistaja Ilkka Jylhä ei kuitenkaan lupaa järjestettyä aukioloa tulevalle kesälle. Senaatti-kiinteistöt sai viime vuonna kaupattua kiinteistön turkulaiselle Jylhälle 75 000 eurolla. Tiistaina Jylhä oli Parikkalassa keskustelemassa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustajan kanssa paikan tulevaisuudesta. ELY-keskus on laittanut vireille rakennusperinnön suojelemista koskevan asian. Kohde on asetuksella suojeltu, ja omistaja on tietoinen asetussuojelusta sekä kohteen arvosta. — Olimme samoilla linjoilla. Vaikka kyse on vaatimattomasta maalaiskartanosta, on se tärkeää suojella. Rakennus pysyy nykyisellään. Perushuoltoa se kaipaa, kuten katon korjausta ja maalausta, Jylhä kertoo. Jylhä on hankkinut vanhoista kartanoista esineitä ja kalusteita, joilla hän on sisustanut hovia. Koitsanlahden hovi on ainoa Suomen nykyisellä alueella sijaitseva lahjoitusmaahovi ja kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde. Parikkalan Koitsanlahdessa mäen päällä Kuutostien lähellä. Hoviin kuuluu 1800-luvulta peräisin oleva päärakennus, sivurakennuksia ja puutarha. Hovissa toimi museo 1960-luvulta 1990-luvun alkuun. Sen jälkeen Museoviraston hallussa ollut hovi hiljeni. Kun vuokralaista ei löytynyt, hovi siirtyi vuonna 29014 Senaatti-kiinteistöille, joka alkoi valmistella sen myyntiä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/26/Koitsanlahden%20hovi%20ei%20avaudu%20yleis%C3%B6lle%20ainakaan%20ensi%20kes%C3%A4n%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89uusi%20omistaja%20ja%20ELY%20pohtivat%20paikan%20tulevaisuutta/2017122179784/4