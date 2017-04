Uutinen

Etelä-Saimaa: Jäähallin tulevaisuus jakaa mielipiteitä: "Ei voida ohittaa tätä kysymystä enää kauan" Lappeenrannan jäähallin tulevaisuus jakaa mielipiteitä uudessa kaupunginvaltuustossa. Noin 40 prosenttia Kaakon viestinnän vaalikoneeseen vastanneista valtuutetuista on kallellaan uuden jäähallin suuntaan. Toisaalta 40 prosenttia on päinvastaista mieltä. Neljä valtuutettua on täysin uuden hallin kannalla. Myö-liikkeen Juha Härkönen on uuden hallin kannalla. Härkönen korostaa hyvin suunnittelun merkitystä. — Ei voida ohittaa tätä kysymystä enää kauaa, Härkönen kommentoi. Jäähallin katon kunnon tarkka tilanne vaikuttaa monen valtuutetun mielipiteisiin. Ari Torniaisen (kesk.) mielestä jäähalli täytyy yhdistää maakunta-areenahankkeeseen, jos uutta hallia aletaan suunnitella. — Mikäli nykyisen jäähallin katto ja kantavat rakenteet osoittautuvat sellaisiksi, ettei niitä kannata kunnostaa, niin silloin uusi jäähalli tai monitoimiareena on rakennettava pikaisesti, Torniainen sanoo. Vastakkaista mielipidettä edustavat valtuutetut ovat huolissaan mahdollisen hallihankkeen kustannuksista. Vihreiden Kimmo Klemola pitää nykyistä hallia ensisijaisena vaihtoehtona. — Uuden liigatason jäähallin rakentaminen on niin suuri investointi, että perusteena ei saa olla vain että se olisi kiva juttu, Klemola sanoo. Lue koko uutinen:

