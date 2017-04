Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatrankosken Osuuspankin väki hajaantuu neljään eri väistötilaan: Ruokolahden konttorikin tarpeen Sisäilmaongelmien vuoksi Imatrankosken konttorinsa tyhjentävä Osuuspankki hajauttaa palvelunsa neljään eri toimipisteeseen. Ensi viikolla alkavan muuton yhteydessä pankin kassapalvelut siirtyvät Väärääntaloon Koskenpartaalle. Toimintoja on myös Lappeentie 12:ssa ja Tietotalolla F.O.Virtasenkadulla. Lakipalvelut puolestaan muuttavat Ruokolahden konttoriin. Tällä hetkellä Imatrankosken konttorissa työskentelee kolmisenkymmentä henkilöä, joiden kaikkien työpiste siirtyy ensi viikon aikana muualle. Muuton valmistelu on käynyt kiivaana sen jälkeen, kun pankki huhtikuussa ilmoitti tyhjentävänsä nykyiset tilat. — Tässä on pystytetty pankki kuukaudessa, kuvailee pankinjohtaja Niina Viljakainen muuttokiireitä. Muutto on tarkoitus tehdä vapunpäivänä. Valmistelevat työt uusissa tiloissa ovat jo käynnissä ja perjantaina kaiken pitäisi olla valmiina. Lappeentielle ja Tietotalolle konttorit avautuvat tiistaina 3. toukokuuta. Koskenpartaan tilat ja lakipalvelut Ruokolahdella otetaan käyttöön 8. toukokuuta. Lue koko uutinen:

