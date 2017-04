Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran uusi valtuusto purkaisi Lähteen talon ja laittaisi urheilutalon peruskorjaukseen — Hossukan alueen kaavoittaminen jakaa sen sijaan mielipiteet Imatralla riittää haasteita tulevalle valtuustokaudelle. Suurimpien puolueiden riveistä löytyy yhteistä näkemystä, mutta täysin yksimielisiä valtuutetut eivät ole paikallisten asioiden hoitamisesta. Tämä selviää valtuutettujen Kaakon Viestinnän vaalikoneelle antamista vastauksista. Valtuutettujen mielipiteitä jakaa esimerkiksi uusien tonttien kaavoittaminen Hossukan alueelle. Noin 62 prosenttia on täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että asutusta voidaan kaavoittaa lisää rakentamattomaan rantaan. Heidän joukossaan on muun muassa Timo Härkönen (ps.) — Mikäli saamme Imatralle lisää asukkaita, Hossukka voisi olla hyvä kohde. Kaavoittamisessa ja rakentamisessa tulisi ottaa alueen virkistys- ja luontoarvot huomioon. Vaalikoneeseen vastanneista noin 29 prosenttia on toista mieltä. Tom Färd (kok.) olisi valmis kaavoittamaan Hossukkaan loma-asutusta, mutta ei varsinaisia asuintontteja. — Imatran vanhoilla asuinalueilla on runsaasti käyttämätöntä asuintilaa. Tehokkaammalla asumisella esimerkiksi joukkoliikenteen hoitaminen olisi nykyistä helpompaa ja kustannustehokkaampaa. Huonokuntoiseksi rapistuneen Imatran urheilutalon peruskorjauksen kannalla on selvä enemmistö valtuutetuista. Vaalikoneen mukaan noin 53 prosentin mielestä remontti on tehtävä viipymättä. Jokseenkin asian kannalla on 41 prosenttia vastaajista. — Jos vain rahoitus saadaan järjestettyä, toteaa Niina Malm (sdp.). Sen sijaan Imatrankoskella sijaitsevan Lähteen talon olisi valmis purkamaan 79 prosenttia vaalikoneeseen vastanneista. Anu Urpalainen (kok.) toteaa talon olevan kuntotutkimuksen mukaan täysin laho. Myös Anne Nissinen (sdp.) sanoo paraatipaikalla olevan rakennuksen pilaavan kaupunkikuvaa. Imatran kaupunginvaltuuston 43 valtuutetusta yhdeksän jätti vastaamatta Kaakon Viestinnän vaalikoneen kysymyksiin. Lue koko uutinen:

