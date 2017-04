Uutinen

Etelä-Saimaa: Ilkka Jarva on uusi Tšekin hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Imatran Urheilijoiden kasvatti Ilkka Jarva on valittu Tšekin hiihtomaajoukkueen päävalmentajaksi. Kansainvälisen hiihtoliiton sivuilla julkaistun tiedotteen mukaan Jarva viettää maajoukkueen mukana 150 päivää vuodessa, minkä lisäksi hänen apunaan on joukko tšekkiläisiä valmentajia. Jarva aloittaa uudessa tehtävässään toukokuussa, jolloin Tšekin maajoukkueella on harjoituskauden ensimmäinen yhteisleiri. — Olen työskennellyt Suomen maastohiihdossa valmentajana 13 vuotta. Olen tosi innoissani, kun nyt pääsen työskentelemään Tšekin maajoukkueen kanssa. Mukana on monia nuoria urheilijoita ja nuoria valmentajia, joten tässä porukassa on paljon energiaa tehdä kovaan työntekoon. Kova työ on ainoa keino menestyä lajissamme. Haluaisin, että valmentajat ja urheilijat löytäisivät tsekkiläisen tavan menestykseen, Jarva kertoo Tšekin hiihtoliiton tiedotteessa. Etelä-Karjalassa Jarva tunnetaan muun muassa Imatran Urheilijoiden olympiahiihtäjä Lari Lehtosen valmentajana. Vuonna 2010 Jarva otti vastuulleen hiihdon B-maajoukkueen valmentamisen. Syksyllä 2014 hän siirtyi seuratyönkehittäjäksi Kainuun Hiihtoseuraan. Oman kilpahiihtouransa Jarva päätti vuonna 2002. — Meidän tsekkiläiset valmentajamme huolehtivat hiihtäjien päivittäisvalmennuksesta. Ilkan vastuulle tulee harjoitusohjelmien kokonaissuunnittelu, strategian teko ja uusien ideoiden tuominen maajoukkueen toimintaan, Tšekin maastohiihdon päällikkö Lukas Sacher kertoo tiedotteessa. Lue koko uutinen:

