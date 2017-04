Uutinen

Etelä-Saimaa: ELY:n Perttola: ”On surullista, että Lähteen talon kaltaisia rakennuksia hävittämällä hävitetään” Imatran Lähteen taloon katselmuksen tehneestä ELY-keskuksen arkkitehdistä Pertti Perttolasta on surullista, että Lähteen talon kaltaisia vanhoja rakennuksia hävittämällä hävitetään. — Jos rakennus on käyttökelpoinen ja kunnostettavissa, pitäisi lähtökohdan olla se, että siitä pidetään huolta. Yhteisen kulttuuriympäristön vaalimiseen velvoittaa lakikin, Perttola muistutti. Tekninen isännöitsijä Jyri Honkasalo Imatran YH-rakennuttajalta totesi, että omistajalle rakennuksen arvo on siinä, onko sille käyttäjiä. — On totta, että tässä rakennuksessa sijoitetun pääoman tuotto ei ehkä ole paras mahdollinen, myönsi Perttola. Imatran kaupungin Lähteen taloon teettämän kuntoarvion mukaan rakennus ei ole enää käyttökelpoinen. — On tehtävä oikeita havaintoja, jotta voi käydä oikeaa keskustelua. Kyseessä on vanha rakennus, jonka ehdoilla pitää toimia. Suojeluarvo voi olla syy poiketa joistakin nykyajan teknisistä vaatimuksista, Perttola totesi. Lue koko uutinen:

