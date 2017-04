Uutinen

Etelä-Saimaa: Biisoniareenasta löytyy anniskelupaikka kaikille uukuniemeläisille — turisteille tarjolla tuk-tuk-kyytiä Parikkalan Uukuniemellä toimiva Biisoniareena Oy odottaa ravintola- ja majoitustiloihinsa vilkasta kesää. Yhtiön navettaravintolassa voikin järjestää nyt kunnon tarjoilut: sinne myönnettiin 529 anniskelupaikkaa. Yhtiö myös vuokrasi lisää majoitustilaa heinä-elokuuksi. Biisoniareenan taustalla on Helsingissä perhekotia pyörittävä yrittäjä Matti Laukkanen. Laukkanen osti Uukuniemen Niukkalan läheltä lapsuuskesiensä lomapaikan Juholan tilan vuonna 2008. Hän alkoi kunnostaa hirsistä päärakennusta ja isoa navettaa perheensä lomapaikaksi, mutta myös juhla- sekä tapahtumapaikaksi. Navetassa toimivassa ravintola on toiminut tilausravintolana, ja siellä on järjestetty erilaisia yksityistilaisuuksia ja tansseja. Navetan vintillä on esiintymislavakin. Biisoniareena-yhtiöllä ei ole ennen ollut omaa alkoholin anniskelulupaa, mutta nyt se on myönnetty peräti 529 paikalle. — Jokaiselle kanta-uukuniemeläiselle on oma anniskelupaikka, ja muillekin jää tilaa, Laukkanen sanoo. Hänen mukaansa tavoitteena on kehittää yhtiön toimintaa niin, että Biisoniareenasta saisi päivittäin auki olevan kesäravintolan. — Tulevana kesänä tarjolla on muun muassa biisonipastaa. Lisää majoitustilaa entiseen palvelutaloon Tulevana kesänä Biisoniareenalla on myös lisää majoitustilaa. Päärakennuksessa on ollut petipaikkoja noin 15 hengelle. Lisää tulee Juholasta parin kilometrin päässä olevaan Uukuniemen entiseen palvelutaloon. Biisoniareena vuokrasi tyhjillään olleen palvelutalon heinä-elokuun ajaksi Parikkalan kunnalta. Kunnanhallitus päätti vuokrauksesta maanantaina. Vuokra on 2 000 euroa, sähkön ja veden maksaa yritys. — Uukuniemellä on kesällä useita tapahtumia. Biisoniareenallakin on vilskettä aiempaa enemmän, joten majoitustilaa tarvitaan, Laukkanen sanoo. Kuljetusta Thaimaan tapaan Thaimaassa matkaillut Laukkanen innostui kolmipyöräisestä skootterista eli tuk-tukista. Sellainen on tulossa Juholan tilallekin, Karjalan väreissä. — Haemme sillä ihmisiä Kesälahdelta junalta tai kuljetamme heitä majapaikkaan nukkumaan, Laukkanen visioi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/26/Biisoniareenasta%20l%C3%B6ytyy%20anniskelupaikka%20kaikille%20uukuniemel%C3%A4isille%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89turisteille%20tarjolla%20tuk-tuk-kyyti%C3%A4/2017122180036/4