Etelä-Saimaa: ”Ihan 5/5 päivä” — Voisalmen koulun kolmasluokkalaiset tutustuivat Greenreality-ajelulla Lappeenrannan seudun vihreisiin kohteisiin Voisalmen koulun kolmasluokkalaiset tutustuivat keskiviikkona bussiajelulla Lappeenrannan ympäristöystävällisiin kohteisiin. Kiertoajelu on osa Lappeenrannan kaupungin Greenreality -toimintaa. — Kiertoajelulla halutaan näyttää, mitä kestävä kehitys ja vihreä liiketoiminta konkreettisesti on. Pohja ekologiseen ajatteluun on juurrutettava jo lapsena, kertoo Lappeenrannan kaupungin asiantuntija Sanna Laukkanen. Kiertoajelulla koululaiset kävivät katsomassa muun muassa Kivisalmen kosteikkoa, Kivisalmen pumppaamoa, Tuulisaimaan tuulipuistoa sekä Lappeenrannan teknisen yliopiston Green Campusta. Oppilaat olivat innoissaan näkemästään. — Tämä päivä on ihan 5/5, sanoo Pekka Laine. Osa kolmosluokkalaisista oli perehtynyt jo koulussa tuulivoimaloiden toimintaan. Venla Hämäläinen taas on kiinnostunut veden kierrosta. — Tämä on ollut todella kiva päivä. Odotin tätä jo ennakkoon, Hämäläinen kertoo. Hänelle luonnossa liikkuminen on tärkeää. — Kavereiden kanssa olemme bongailleet lintuja. Olen nähnyt jo talitiaisia ja laulurastaita. Toinen ympäristökierros on luvassa toukokuussa, kun Kesämäenrinteen koululaiset lähtevät pyörillä tutustumaan Lappeenrannan länsipuolen ympäristökohteisiin. Laukkasen mukaan kevään kiertoajeluista kerätään palautetta, ja toimintaa kehitetään sen pohjalta. Tarkoituksena on laajentaa toimintaa muihinkin Lappeenrannan kouluihin ja mahdollisesti koko Etelä-Karjalaan. Lue koko uutinen:

