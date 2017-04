Uutinen

Etelä-Saimaa: Suomen karhukanta on kasvanut — Kaakkois-Suomessa kuitenkin merkkejä karhujen vähenemisestä Suomessa on nyt 1 980—2 100 karhua, arvioi Suomen luonnonvarakeskus (Luke). Määrä on kasvanut viime vuodesta, jolloin karhukannaksi arvioitiin 1 720—1 840 yksilöä. Luken mukaan karhut runsastuivat selvimmin Oulun, Pohjois-Hämeen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan riistakeskusten alueella. Sen sijaan Kaakkois-Suomen ja Pohjanmaan riistakeskusten alueella oli merkkejä karhujen vähentymisestä. Kaakkois-Suomen riistakeskuksen aluetta on Etelä-Karjala ja Kymenlaakso. Alueella on Luken arvion mukaan 100—120 yli vuoden ikäistä karhua. Tämän vuoden pentutuotoksi arvioidaan 30 pentua. Koko maassa vastaavat arviolukemat ovat 1 600—1 730 yli vuoden ikäistä karhua ja 374 pentua. Riistakeskusalueista karhuja on ylivoimaisesti eniten Pohjois-Karjalassa, missä arvio aikuisista oli 500—540 ja pennuista 120 yksilöä. Kanta-arvio perustuu viime vuonna tehtyihin pentuehavaintoihin. Luken mukaan kanta-arvion kasvuun viime vuodesta vaikuttaa myös petoyhdyshenkilöiden kirjaaman havaintoaineiston parempi kattavuus. Luke antoi arvionsa maa- ja metsätalousministeriölle, joka hyödyntää sitä asettaessaan suurimman sallitun saalismäärän kiintiön karhun tulevalle metsästyskaudelle. Karhunmetsästys alkaa 20. elokuuta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/25/Suomen%20karhukanta%20on%20kasvanut%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Kaakkois-Suomessa%20kuitenkin%20merkkej%C3%A4%20karhujen%20v%C3%A4henemisest%C3%A4/2017122175352/4