Etelä-Saimaa: Suojelupäätös ei muuta Pappilanniemessä liikkumista — kuntopolulle tulee kivituhkapäällyste Lappeenrannan Pappilanniemessä voi kuntoilla ja tehdä luontoretkiä kuten tähänkin asti. Niemen rauhoitus luonnonsuojelualueeksi ei vaikuta siellä liikkumiseen, sanoo asiantuntija Mervi En Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. ELY-keskus päätti Pappilanniemen rauhoituksesta maanantaina. Päätöksellä niemeen perustettiin 28,8 hehtaarin luonnonsuojelualue. — Siellä on kyllä ehdot, mitä saa tehdä ja mitä ei, mutta tavallinen kaupunkilainen ei huomaa mitään eroa entiseen. Pappilanniemessä on edelleen voimassa jokamiehen oikeudet, En kertoo. Hänen mukaansa luonnonsuojelualueella on sallittu myös normaali kunnossapito, jopa puiden kaataminen, jos puista on vaaraa ihmisille esimerkiksi polulla. Alueen ja polkujen huollossa saa käyttää myös moottoriajoneuvoja. Pappilanniemeä kiertää kuntopolku, jolla on talvella hiihtolatu. Osin samaa reittiä voi kulkea luontopolulla, jolle on mobiiliopastus eli opastuksen saa verkosta kännykkään. — Pappilanniemi on henkireikä lähellä meidän taajaa asutusta. Sinne pääsee helposti kävellen tai pyörällä luontoelämystä saamaan, sanoo ympäristötarkastaja Sara Piutunen Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta. Hänen mukaansa ympäristötoimessa arvioidaan, onko luonnonsuojelualueella tarvetta hoitotoimiin ja tehdään niille tarvittaessa ohjeistusta.

