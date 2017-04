Uutinen

Etelä-Saimaa: Sotaveteraaneja muistetaan juhlallisuuksin torstaina — Lappeenrannan pääjuhla Rakuunamäellä Kansallista veteraanipäivää vietetään perinteiseen tapaan 27. huhtikuuta, joka on tänä vuonna torstaina. Päivän juhlallisuuksissa kunnioitetaan miehiä ja naisia, jotka osallistuivat Suomen viime sotiin. Heitä oli kaikkiaan noin 600 000 miestä ja 100 000 naista. Tämän vuoden alussa elossa oli noin vielä noin 17 000 veteraania, joista Etelä-Karjalassa asuu noin 700. Heidän keski-ikänsä on 92 vuotta. Etelä-Karjalassa on torstaina veteraanipäivän juhlallisuuksia joka kunnassa ja Lappeenrannassa keskustan lisäksi myös Joutsenossa, Nuijamaalla ja Ylämaalla.. Lappeenrannan pääjuhla on kello 12.30 Rakuunamäellä keskussotilaskodissa, missä juhlapuheen pitää Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa. Kahvitarjoilu alkaa sotilaskodissa kello 11.45 ja kello 12.15 siellä luovutetaan tasavallan presidentin myöntämät Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalit seitsemälle lappeenrantalaiselle sotainvalidille ja kahdelle sotaveteraanille. Ritarimerkin saavat sotainvalidit Viljo Ahonen, Arvo Heikkola, Hannu Huoso, Martti Konsti, Pentti Mantere, Eino Mikkola ja Pentti Nupponen sekä sotaveteraanit Lea Saarentaa ja Esko Perälä. Lue koko uutinen:

