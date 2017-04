Uutinen

Etelä-Saimaa: Sorjosta kuvataan lappeenrantalaislähtöisen ohjaajan kotimaisemissa — "Huomasin, että tuntuu kotoisalta palata” Televisiosarja Sorjosen toisen kauden kuvaukset alkavat elokuussa Lappeenrannassa. Tiistaina sarjan lappeenrantalaislähtöinen ohjaaja-käsikirjoittaja Miikko Oikkonen ja tuottaja Matti Halonen vierailivat kaupungissa kertomassa tulevista kuvauksista. Oikkonen kertoo, että kuvaaminen omissa lapsuuden maisemissa on ollut nostalgista. — Olen melkein 20 vuotta ollut enemmän tai vähemmän poissa täältä. Huomasin, että tuntuu kotoisalta palata. Vastaanotto on ollut todella lämmin ja avoin. Sorjosta on kuvattu eri puolilla Lappeenrantaa. Kysyttäessä mieleenpainuvinta kuvauspaikkaa Oikkonen nostaa esiin kalkkilouhoksella kuvatun kohtauksen. — Kuvasimme kalkkilouhoksilla pienen koiratappelupätkän. Oli hienoa päästä näkemään se paikka ja kuvaamaan. Kaupunkimiljöö ja Saimaa ovat myös paikkoja, mihin on ollut mukava palata. Oikkonen vietti lapsuutensa Leirin kaupunginosassa Lappeenrannassa. Ensimmäisellä kaudella kotimaisemia ei sarjassa näkynyt, mutta toisella kaudella tilanne muuttuu. — Kyllä se tulee näkymään, mutta en paljasta vielä miten. Sorjosen toisen kauden kuvaukset alkavat Lappeenrannassa elokuussa ja päättyvät Helsingissä marraskuussa. Sarjan on tarkoitus alkaa YLE TV1:ssä loppuvuodesta 2018. Toisen kauden 10 jaksossa Sorjonen saa ratkaistavakseen 5 uutta rikosta. Sarjan päänäyttelijöiksi palaavat muun muassa Ville Virtanen, Anu Sinisalo, Matleena Kuusniemi, Olivia Ainali, Lenita Susi, Laura Malmivaara, Mikko Leppilampi ja Janne Virtanen. Katso Oikkosen haastattelu kokonaisuudessaan alla olevalta videolta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/25/Sorjosta%20kuvataan%20lappeenrantalaisl%C3%A4ht%C3%B6isen%20ohjaajan%20kotimaisemissa%20%E2%80%94%20%22Huomasin%2C%20ett%C3%A4%20tuntuu%20kotoisalta%20palata%E2%80%9D/2017122176996/4