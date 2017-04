Uutinen

Etelä-Saimaa: SDP:n Ilkka Nokelainen Imatran kaupunginjohtajavalinnasta: "Olo on vähän tyhjä" Imatran suurin puolue SDP voitti kuntavaalit Imatralla, mutta menetti pelin totaalisesti uuden kaupunginjohtajan valinnassa. Kuinka tässä näin oikein kävi, ja mitkä ovat tunnelmat demarileirissä nukutun yön jälkeen? Kysyimme asiaa kuntavaalien ääniharavalta, tulevalta kaupunginvaltuutetulta ja Vuoksenniskan työväenyhdistyksen puheenjohtajalta Ilkka Nokelaiselta. Nokelainen kuulostaa puhelimessa vaisulta. — Kyllähän tietysti tällaisen tapahtuman jälkeen olo on vähän tyhjä, Nokelainen myöntää. — Mutta ei auta, eteenpäin vain ja katsellaan uusia kuvioita. SDP päätyi esittämään kaupunginjohtajaksi loppumetreillä keskustalaista Matias Hildeniä, kun SDP:n oma ehdokas Antti Vuolanne ei saanut riittävää kannatusta muista puolueista. Nokelaisen mukaan Hilden oli Vuolanteen jälkeen toiseksi paras vaihtoehto. Eli huonompi kuin Hasu? — Tästä keskusteltiin aika paljon. Kun miettii Imatrankin haasteita, kuten isoja työttömyyslukuja, olisi ollut hyvä valita kaupunginjohtaja, jolla on vahva kuntapuolen kokemus. Rami Hasusta ei ole mitään huonoa sanottavaa. Jos olisi haettu yritysjohtajaa, Rami Hasu olisi ollut varmaan ykkönen. Mutta haimme kaupunginjohtajaa, ja kuntapuolen kokemus painoi vaakakupissa paljon, Nokelainen selvittää. Valintavaiheessa Hasu ei siis kelvannut demareille mitenkään. Onko SDP kuitenkin nyt uuden kaupunginjohtajan takana? — Tottakai, Nokelainen vastaa. — Parhaat onnittelut Rami Hasulle. Hänen kanssaan uuden valtuuston voimin käymme tekemään töitä imatralaisten hyväksi. Tulevaa valtuustokautta eli seuraavaa neljää vuotta ajatellen edessä ovat hyvin tärkeät neuvottelut. Kokoomuksen, perussuomalaisten, keskustan ja vihreiden ryhmä 22 ja SDP aloittavat huomenna neuvottelut luottamuspaikkojen jaosta. Vaalivoiton jälkeen Nokelainen kertoi olevansa kiinnostunut kaupunginhallituksen puheenjohtajan paikasta. Nyt tilanne on toinen: SDP ei ota, vaan ottaa vastaan, mitä sille annetaan. Nokelainenkin on joutunut tarkistamaan omia tavoitteitaan. — Työ kaupunginhallituksessa kiinnostaa, hän sanoo. Lue koko uutinen:

