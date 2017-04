Uutinen

Etelä-Saimaa: Risunjemmaaja-videosta kehkeytyneen riidan oikeudenkäynti on alkanut Kouvolassa Youtube-palvelussa suurta näkyvyyttä saaneeseen Raivokas risunjemmaaja -videoon liittyvä oikeudenkäynti on alkanut Kouvolassa Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Videon kuvannutta 45-vuotiasta kouvolalaista miestä syytetään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Kiistelty video on kuvattu Kouvolassa lenkkipolulla kesäkuussa 2016. Videolla kuvaaja yhyttää miehen, joka on tuonut polun varteen puutarhajätettä pakettiautolla. Kuvaajan ja miehen välillä käydään videolla kiivas keskustelu. Videolle kuvattu risumiehenä sosiaalisessa mediassa tunnettu 72-vuotias mies menehtyi maaliskuussa. Lue koko uutinen:

