Uutinen

Etelä-Saimaa: Rami Hasun puhelin täyttyi onnitteluista: Mies täynnä energiaa lyhyistä yöunista huolimatta Imatran uudeksi kaupunginjohtajaksi eilen illalla valittu Rami Hasu pyörähti tulevalla työpaikallaan tiistaiaamuna. Takana oli vähäuninen yö. Onnittelutulva jatkui myöhään yöhön, minkä jäljiltä puhelinkin mykistyi akun tyhjennettyä. — Oikein hyvin nukuin, vaikka unet jäivätkin lyhyiksi. Olen oikein hyvillä mielin ja täynnä energiaa, kuvaili Hasu tunnelmiaan eilen aamupäivällä. Virkaan astumisen päivämäärä on vielä avoinna, mutta Hasu itse on valmis aloittamaan työt toukokuussa. Hän kertoo tietoisesti pitäneen kalenterinsa mahdollisimman tyhjänä, koska halusi olla imatralaisten käytettävissä. — Olen pidättäytynyt uusista tehtävistä ja toimeksiannoista. Yksityisen sektorin johtotehtävissä ei voi hakea muita tehtäviä samaan aikaan. Se tulkitaan heti sitoutumisen puutteeksi, Hasu huomauttaa. Hasu työskenteli Haminan elinkeinoasioista vastaavana apulaiskaupunginjohtajana vuoteen 2015 asti, kunnes tehtävä lakkautettiin organisaatiouudistuksessa. Sen jälkeen Hasu on toiminut muun muassa yritysten neuvonantajana ja sparraajana. Viime kuukaudet hän on elänyt säästöillään. — Julkisuudessa on kerrottu, että minulla olisi konsulttialan yritys. Se ei pidä paikkaansa. Minulla ei ole ollut omaa yritystoimintaa, hän oikoo. Monessa mielessä Imatralla odottaa unelmatyö. Hasu kokee työkokemuksensa yksityiseltä ja julkiselta sektorilta antavan kaupunginjohtajan työhön sopivaa perspektiiviä, eikä paikallistuntemuksestakaan ole haittaa. — Kotona puhuimme jo pari vuotta sitten, että jossain vaiheessa palaamme Etelä-Karjalaan, kun täältä löytyy hyvä, motivoiva, ylemmän johtotason tehtävä. Imatran kaupunginjohtajan tehtävä on erittäin kiinnostava, minkä lisäksi minulla on seutuun tunneside, Hasu kertoo. Hasu on kotoisin Ruokolahdelta, ja hänen sairaanhoitaja-vaimonsa Ylämaalta. Asunto Haminassa menee myyntiin ja koko nelihenkinen perhe muuttaa mahdollisimman pian Imatran suuntaan, jossa sukulaisverkostot ovat valmiiksi lähellä. — Meillä on on 2-ja 13-vuotiaat pojat, Hasu kertoo. Mihin hän aikoo kaupunginjohtajana tarttua ensimmäisenä? — Ensimmäisenä pitää päivittää itsensä kartalle siitä, mitkä ovat kiireisimmät asiat Imatran kaupungin näkökulmasta. Se edellä mennään. On omiakin ajatuksia, ne seuraavat perässä, Hasu toteaa. Maakuntauudistukseen valmistautuminen ja tähän liittyvä edunvalvonta ja yhteistyö ovat yksi tärkeimmistä heti eteen tulevista tehtävistä, Hasu näkee. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä korostuu Imatran elinvoimaisuuden lisääminen. — Miten Imatralle saadaan uutta yritystoimintaa ja nykyiset yritykset uuteen lentoon? Nämä toimenpiteet ovat tulevan valtuustokauden keskeisiä toimenpiteitä. Kaupunginjohtajan valinta repi kaupunginvaltuuston rivit maanantaina kahtia. Mitä Hasu vastaa niille, jotka pöyristyivät kokoomuslaisen ehdokkaan voitosta? — Olen käyttänyt vanhaa sanontaa, että samassa veneessä ollaan. Kaikilla on samat tavoitteet, joista tärkein on imatralaisten hyvinvointi. Kaupunginjohtajana haluan olla kaikkien imatralaisten kaupunginjohtaja. Ajan sitä, että kaikki puolueet tekevät yhdessä sellaisia päätöksiä, että hyvinvointi toteutuu ja lisääntyy. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/25/Rami%20Hasun%20puhelin%20t%C3%A4yttyi%20onnitteluista%3A%20Mies%20t%C3%A4ynn%C3%A4%20energiaa%20lyhyist%C3%A4%20y%C3%B6unista%20huolimatta/2017522177799/4