Etelä-Saimaa: Rajapatsaan entinen Neste on nyt Joke´s — avajaisia vietetään torstaina Rajapatsaan entinen Neste Imatralla herää eloon torstaina. Silloin siellä aloittaa toimintansa Jouko Monton luotsaama Joke´s. Tiistaina asemalla oli kiivas tahti, kun paikkoja viimeisteltiin ja tavaraa hyllytettiin ja vietiin keittiöön. — Yöunet ovat viime aikoina jääneet vähiin, tunnustaa Monto. Joke´s aloittaa toimintansa Monnon, hänen avopuolisonsa ja kuuden työntekijän voimin. Aivan mutkitta ei työntekijöiden hankinta onnistunut. — TE-keskus antoi ensin ymmärtää, että muutaman pitkään työttömänä olleen työllistämiseen olisi saanut työllistämistukea. Loppumetreillä tuli kuitenkin päätös, ettei heidän toimenkuvansa ole riittävän erilainen kuin aiemmin ja tuki evättiin, harmittelee Monto. Rekrytoinnit on kuitenkin tehty ja toiminta käynnistyy torstaina kello 12. — Odotukset ovat tietysti suuret. Täällä kävi paljon lounastajia ja muita vakioasiakkaita. Monnolla on myös paljon suunnitelmia tulevien Imatran ajojen varalle. Joke´s ei ole perinteinen huoltoasema, mutta pihalta löytyvät Seo:n polttoaineautomaatit. Myös autopesuhalli on toiminnassa. — Arkiaamuisin meillä on aamupala, lounasta on päivittäin ja ilta-ajalle valmistellaan parhaillaan pizza-hampurilaispitoista menua, kertoo Monto. Sisätiloissa on tehty mittava remontti. Keittiötä on uusittu, samoin wc-tilat, ruokailutilan puolelle on tehty lounaslinjasto. Tilan takaosasta löytyy nyt erillinen baari ulosmyyntiluukkuineen sekä pieni esiintymislava. — Karaokeiltoja tai esiintyjiä varten. Pelikoneet saapuvat keskiviikkona. Perinteistä Veikkausta ei ainakaan toistaiseksi ole. — Lähdemme liikkeelle varovaisesti ja kehitämme toimintaa ja valikoimia asiakkaiden toiveiden mukaan, kertoo Monto. Lue koko uutinen:

