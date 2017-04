Uutinen

Etelä-Saimaa: Puutarhajätteen keräyspisteet vilkkaassa käytössä Lappeenrannassa — vielä huominen aikaa viedä omat risut ja lehdet Lappeenrannassa puutarhajätteiden keräykset ovat sujuneet vilkkaasti. Etelä-Karjalan jätehuollon järjestämä puutarhajätteen keräys on käynnissä keskiviikko-iltaan saakka. — Puutarhajätettä on tuotu lavoille reippaaseen tahtiin. Maanantai-iltana Toikansuolle ajettiin lasteja puoli yhteentoista saakka illalla, kertoo Etelä-Karjalan jätehuollon käyttöpäällikkö Ossi Huovinen. Puutarhajätteen keräyslavoja on tuotu kymmeniin eri paikkoihin Lappeenrannassa sekä Joutsenon ja Korvenkylän taajamissa. Puutarhajätelavoille saa tuoda vain kotitalouksien pihan ja puutarhan siivousjätettä, kuten puiden lehtiä ja pensaiden leikkuutähteitä. Risujen tulee olla pienittyjä eikä lehtiä saa jättää jätesäkeissä lavoille. — Jos lavoilla on jätesäkkejä, se tarkoittaa, että meidän pitää purkaa säkit käsipelillä, Huovinen sanoo. Hänen mukaansa pelisäännöt ovat asukkailla pääsääntöisesti hyvin hallussa. Jätesäkkien lisäksi kuitenkin myös pyöränrunkoja ja muuta tavaraa tulee lavoilla aina silloin tällöin vastaan. Omaan kompostiin puutarhajätettä voi laittaa, mutta luontoon sitä ei saa jättää. — Jäte ei kuulu luontoon, vaikka se olisikin puuta tai lehtiä. Jos yksi ihminen vie jätteensä luontoon, niin siitä syntyy helposti laiton kaatopaikka, ja pian siellä on vaikka mitä tavaraa, Huovinen toteaa. Lue koko uutinen:

