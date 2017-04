Uutinen

Etelä-Saimaa: Poliisi suunnittelee haalarikameroiden käyttöönottoa – ”Kameroilla on ennalta estävä vaikutus” Poliisit saattavat jatkossa ryhtyä kantamaan haalareihin tai muihin varusteisiin kiinnitettäviä kameroita partioidessaan. Haalarikameroiden käyttöä selvittäneen työryhmän mukaan kameroiden hyödyt ovat selviä. Poliisihallitus tiedotti haalarikameroiden käytöstä tiistaina. Selvityksen tehneen työryhmän puheenjohtaja ylikomisario Sami Hätönen sanoo, että haalarikameroiden odotetaan ennen kaikkea parantavan poliisityön tuottavuutta ja laatua. — Lisäksi niiden on jo todettu parantavan poliisin työturvallisuutta, vähentävän poliisin väkivaltaista vastustamista sekä lisäävän poliisin oikeusturvaa. Kameroilla on myös ennalta estävä vaikutus, Hätönen sanoo tiedotteessa. Hätösen mukaan kameroiden käyttöönotto saattaisi olla mahdollista vuoden 2018 loppupuolella. 30 haalarikameraa on koekäytössä Helsingin poliisilaitoksessa. Hätösen mukaan toiminnan laillisuuden ja yhdenmukaisen toimintamallien varmistamiseksi haalarikameroiden käyttö tulisi ohjeistaa mahdollisimman tarkasti. Kameroita koskevat samat toimivaltaperusteet ja rajoitteet kuin muitakin tallennuslaitteita. Kamerat kytkettäisiin päälle ainoastaan silloin, kun siihen on laillinen peruste. — Poliisimies tekee aina päätöksen kuvaamisen aloittamisesta ja lopettamisesta. Kamerat eivät siis kuvaa hallitsemattomasti. Tallenteiden käsittelykään ei poikkea muista poliisin käytössä olevista menetelmistä. Haalarikameran käyttö on työryhmän mukaan mahdollista nykylainsäädännön puitteissa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/25/Poliisi%20suunnittelee%20haalarikameroiden%20k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6nottoa%20%E2%80%93%20%E2%80%9DKameroilla%20on%20ennalta%20est%C3%A4v%C3%A4%20vaikutus%E2%80%9D/2017122175950/4