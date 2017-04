Uutinen

Etelä-Saimaa: Lenkkipolun varren kiviin ilmestyi mansikkamaalauksia Imatralla — Kuka on taideteosten takana? Lenkkeilijöitä ilahduttavat Imatran keskusaseman lähellä metsässä pilkottavat punaiset mollukat. Imatralainen Tuomo Lassila kuvasi kaksi mansikkakiveä lenkillään sunnuntaina. — Teokset ovat lähellä Imatran keskusasemaa, noin 150 tai 200 metriä Joutsenon suuntaan, radan ja pyörätien välissä, kuvailee Lassila. Teokset oli jo aiemmin bongannut Lassilan vaimo. Nyt ne ikuistettiin kuviin. Lassila on havainnut myös, että radan varren hakkuualueella on kantojen päälle nosteltu kiviä laajemminkin. — Milloinkohan niihin ilmestyy maalaukset, Lassila pohtii. Kuka on näiden mansikkateosten maalaaja? Voit paljastaa tietosi kommenttikenttään alla. Lue koko uutinen:

