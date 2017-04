Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaakkois-Suomeen tavoitellaan neljää kansainvälistä investointia vuoteen 2020 mennessä — hanketta vetävän projektipäällikön rekrytointi on käynnissä Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysyhtiöt ryhtyvät markkinoimaan yhdessä Kaakkois-Suomen investointimahdollisuuksia ulkomaisille yrityksille ja sijoittajille. Tavoitteena on saada neljä kansainvälistä investointia Kaakkois-Suomeen vuoteen 2020 mennessä. Hankkeen omarahoittajina ovat Imatran Seudun Kehitysyhtiö, Lappeenrannan kaupunki, Cursor, Kouvola Innovation ja Invest in Finland. Lisäksi rahoitusta on haettu ELY-keskukselta. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö Finpron Invest in Finland -yksikköön. Henkilön rekrytointi on paraikaa käynnissä. — Alueiden resursseja yhdistämällä saadaan selkeästi suurempi kokonaisuus, joilla herätetään mielenkiintoa kansainvälisillä markkinoilla. Tavoitteena on samalla luoda kaakkoissuomalainen invest in -toimintamalli. Esimerkkiä antavat Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon onnistuneet pilottihankkeet, toteaa tiedotteessa sidosryhmäjohtaja Johanna Väyrynen Lappeenrannan kaupungilta. Kaakkois-Suomea tullaan markkinoimaan asiakkaille teema- ja investointikohdekohtaisesti, ei paikkakuntiin perustuen. Teemoja ovat muun muassa digitalisaatio, matkailu ja metsä/uusiutuva teollisuus. Finpron Invest in Finland -yksikön kehitysjohtaja Hanna Lankinen kertoo tiedotteessa, että yhteistyöstä hyötyvät kaikki toimijat. — Yhteistyö vahvistaa Invest in Finlandin roolia Kaakkois-Suomen investointien edistämisessä. Toisaalta Kaakkois-Suomen toimijoilla on jatkossakin merkittävä rooli sijoittumispalveluiden tuottamisessa, mutta liidejä tulee oman aktivointi- ja asiakastyön lisäksi Invest in Finlandin kautta kansainväliseltä asiakaskunnalta, sanoo Lankinen. Lue koko uutinen:

