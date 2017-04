Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Linnankoskelle jo ilmestyneet Imatran ajojen aidat aiheuttavat harmitusta — Moottorikerhon Sami Backman: "Meillä on tässä pelkästään hyvä tarkoitus" Imatran ajoihin on aikaa 73 päivää. Linnankoskella liikkuvia ovat jo muutaman viikon ajan ihmetyttäneet Linnankoskenkadun varteen pikku hiljaa asennetut vesivaneriaidat. Alueella asuva Sari Mäkelä on harmissaan. — Viime syksynä meni lokakuulle ennen kuin aidat korjattiin pois. Ei ole kyseessä mikään väliaikainen järjestely, jos rakennelmat ovat paikallaan neljä kuukautta. Asiassa pitäisi kuulla lähellä asuvia, sanoo Mäkelä. Aitojen varhaisen pystytyksen tarkoitus on Imatran moottorikerhon puheenjohtajan Sami Backmanin ja ratajärjestelyistä vastaavan Lassi Nurmen mukaan hyvä. Työn hoitaa nimittäin Työn vuoksi -yhdistyksen kuntouttavan työtoiminnan väki. — Tämä on yhteiskunnan edun mukaista toimintaa. Kuntoutujat saivat projektista mielekkään työtehtävän. Pystytys käynnistyi jo nyt, sillä rakennettavana on kaksi kilometriä aitaa ja he ovat asialla ensimmäistä kertaa, kertoo Backman. Pystytystyö lähti Backmanin mukaan liikkeelle Linnankoskenkadulta sen vuoksi, että se oli rakentajille turvallisin paikka aloittaa. — Jos aidat käyvät siinä jonkun silmään, kehottaisin laittamaan asiat tärkeysjärjestykseen. Itse näen, että meillä on tässä pelkästään hyvä tarkoitus, Backman toteaa. Linnankoskenkadulta Työn vuoksen rakentajat siirtyvät tekemään aitaa Lehmuskujalle. — Ensin tehdään ne kohdat, joissa aidat eivät vaikeuta päivittäistä liikkumista. Paikat, joissa rakennelmat haittaavat näkyvyyttä, tehdään viimeisen viikon aikana ennen ajoja, sanoo Backman. Työn vuoksi hoitaa myös aitarakennelmien purun ajojen jälkeen. Siitä yhdistys sai kokemusta jo viime vuonna. — Purku tehdään nytkin pikku hiljaa. Eivät aidat siellä leipää pyydä, sanoo Nurmi. Backman uskoo, että purku sujuu tänä vuonna nopeammin kuin viime kerralla.

