Uutinen

Etelä-Saimaa: ELY:n ja museoviraston edustajat tekivät tänään katselmukseen Lähteen taloon Imatralla — arkkitehti Pertti Perttola: ”Yllätyin, että rakennus on sisältä näinkin hyvässä kunnossa” Taskulamput välähtelivät tiistaina Lähteen talon vintillä. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen arkkitehdit Pertti Perttola ja Tuija Mustonen sekä Museoviraston intendentti Timo Kantonen tekivät katselmuksen Imatran kaupungin omistamassa rakennuksessa. Katselmusta isännöi Imatran kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs. Paikalla oli useita Imatran kaupungin edustajia, muun muassa asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen. — Yllätyin, että rakennus on sisältä näinkin hyvässä kunnossa. Rakenteellisia vaurioita on melko vähän. Mätävikaakin on muutamassa kohdassa, mutta ei täällä home haise, arvioi Perttola kierroksen jälkeen. Imatran kaupungilla on parhaillaan käynnissä kaavaprosessi, joka mahdollistaisi suojellun rakennuksen purkamisen. — Me annamme oman lausuntomme kaavaprosessin edetessä. Olemme tässä vain yksi taho. Asiaan voi sanoa yhtä lailla mielipiteensä jokainen kaupunkilainen, Perttola sanoo. Kaupunki osti Lähteen talon joulukuussa 2015 sen venäläisomistajalta aikomuksenaan purkaa huonokuntoinen rakennus. Kauppahinta oli 200 000 euroa. Lue aiheesta lisää keskiviikon lehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/25/ELY%3An%20ja%20museoviraston%20edustajat%20tekiv%C3%A4t%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20katselmukseen%20L%C3%A4hteen%20taloon%20Imatralla%20%E2%80%94%E2%80%89arkkitehti%20Pertti%20Perttola%3A%20%E2%80%9DYll%C3%A4tyin%2C%20ett%C3%A4%20rakennus%20on%20sis%C3%A4lt%C3%A4%20n%C3%A4inkin%20hyv%C3%A4ss%C3%A4%20kunnossa%E2%80%9D/2017522177796/4