Uutinen

Etelä-Saimaa: Uimarannan teko jatkuu Rauhan kylpylän rannassa — luvassa paljon aktiviteetteja, mutta ei enää paviljonkia Lappeenrannan kaupunki rakentaa uimarantaa Rauhaan Holiday Club Saimaan viereiselle rannalle. Viime kesänä rannasta rakennettiin noin kolmannes. Nyt alueella on tehty pohjatöitä pari viikkoa. — Ne jatkuvat vielä kahdesta kolmeen viikkoa, kertoo Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen. Kesäkuun vaihteessa kaupunki ryhtyy viemään kalusteita paikoilleen. Rannalle tulee muun muassa rantalentopallokenttä, hiekkalaatikko, keinuteline, sekä erilaisia kuntoiluvälineitä. Sinne vielä viime kesänä suunniteltu paviljonki on nyt pudonnut suunnitelmista pois. Kaupunki työskentelee rannalla juhannukseen asti, lopettaa kesäsesongin ajaksi ja jatkaa taas syksyllä. Rauhan ranta on kokonaisuudessaan 4 200 neliömetrin suuruinen, ja sen rakentaminen maksaa noin 400 000 euroa. Hinnasta 60 prosenttia maksetaan Leader-rahoituksella, loput eli noin 160 000 euroa maksaa Lappeenrannan kaupunki. Kaupunki vastaa rannan kunnossapidosta, puhtaanapito lankeaa Holiday Club Saimaalle. Ranta on kaikkien käytettävissä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/24/Uimarannan%20teko%20jatkuu%20Rauhan%20kylpyl%C3%A4n%20rannassa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89luvassa%20paljon%20aktiviteetteja%2C%20mutta%20ei%20en%C3%A4%C3%A4%20paviljonkia/2017122171264/4