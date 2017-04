Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenranta saa uuden yökerhon – Bar&Club Rakuuna avaa vappuna Lappeenrantaan aukeaa vappuviikonloppuna uusi yökerho. Bar&Club Rakuuna aloittaa toimintansa 30. huhtikuuta Snellmaninkadulla. Uuden yökerhon taustalta löytyy Night People Group Oy, jolla on kaupungissa jo entuudestaan yökerho Giggling Marlin. Toimitusjohtaja Antti Raunio kertoo, että yritys on suunnitellut jo pidemmän aikaa uutta, hieman aikuisempaan makuun suunnattua yökerhoa Lappeenrantaan.– Totesimme, että Lappeenrannasta puuttuu heille suunnattu paikka. Kaupungissa on todella hyviä pubeja, mutta sellaisesta aamuneljään asti auki olevista illanviettopaikoista on puutetta.Bar&Club Rakuunan käyttöön on lohkaistu samassa rakennuksessa sijaitsevan Gigglin Marlinin tiloista yksi osasto Raunion mukaan Gigglinin toiminta tulee jatkumaan ennallaan.Yökerhon aukeamisesta kertoi ensimmäisenä Vartti. Lue koko uutinen:

